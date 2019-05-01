Экономика

Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъвчера в 10:37

«Ипотечные каникулы»: кому они помогут

Государственная Дума РФвчера в 10:50

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РБКвчера в 10:09

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Российская газетавчера в 10:00

В Госдуме поддержали закон об ипотечных каникулах

RT на русскомвчера в 10:54

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

ТАССвчера в 09:53

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новостивчера в 10:26
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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Специалисты Томского государственного университета готовы презентовать уникальное для России программное обеспечение, работающее независимо от Windows.
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В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
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Член британской палаты лордов, барон Грегори Баркер получил от 4 до 5 миллионов долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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Политика

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Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
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Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

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Политика

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Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено вчера в 07:27
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Разговоры о внедрении в телевизоры Huawei модема сотовых сетей пятого поколения подтвердились.
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Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
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В Кировской области загорелись пять домов

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Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.
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«Ночной кошмар автолюбителей в три часа ночи на Коллонтай, 15, корпус 1. Подожгли машину, от неё загорелись ещё четыре машины, пожарные приехали быстро», – написала в соцсети очевидец Виталина Богомирова.
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В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

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Адвокат выдаваемого Грузией России Сумбаева оспорит экстрадицию

Грузинский адвокат россиянина Ярослава Сумбаева, которого Грузия намерена выдать России в связи с различными обвинениями, заявил о невозможности экстрадиции из-за «нарушений прав человека в РФ», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
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Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
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Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
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