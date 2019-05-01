Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Британии
Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Обновлено вчера в 16:38
Наука
В Томске разработали первое отечественное ПО, независимое от Windows
Специалисты Томского государственного университета готовы презентовать уникальное для России программное обеспечение, работающее независимо от Windows.
Обновлено 30 апреля в 04:04
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Политика
Bloomberg: Член британской палаты лордов получил от 4 до 5 млн долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски
Член британской палаты лордов, барон Грегори Баркер получил от 4 до 5 миллионов долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 09:06
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.
Обновлено в 08:24
Технологии
В Мурманске проходит операция по докованию «Академика Ломоносова»
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Одессе поминают погибших 2 мая 2014 года
Обновлено в 02:52
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 06:57
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено вчера в 07:27
Гаджеты
Телевизоры Huawei получат встроенный модем 5G
Разговоры о внедрении в телевизоры Huawei модема сотовых сетей пятого поколения подтвердились.
Обновлено в 05:03
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
В Кировской области загорелись пять домов
В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Политика
WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа
Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В ночном пожаре на Коллонтай сгорели три дорогостоящие иномарки
«Ночной кошмар автолюбителей в три часа ночи на Коллонтай, 15, корпус 1. Подожгли машину, от неё загорелись ещё четыре машины, пожарные приехали быстро», – написала в соцсети очевидец Виталина Богомирова.
Обновлено в 03:28
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Глафира Тарханова удивила многочисленных фанатов кардинальной сменой имиджа, опубликовав в Instagram фотографию и показав изменения.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Адвокат выдаваемого Грузией России Сумбаева оспорит экстрадицию
Грузинский адвокат россиянина Ярослава Сумбаева, которого Грузия намерена выдать России в связи с различными обвинениями, заявил о невозможности экстрадиции из-за «нарушений прав человека в РФ», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:58
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова прокомментировала слухи о его пластике
Супруга исполнителя, Инна Михайлова, решила встать на защиту мужа.
Обновлено в 05:53
Здоровье
В Уфе из-за отсутствия нужных лекарств умер 8-летний ребенок
8-летний ребенок умер в РДКБ в конце апреля — препарат, который ему прописали врачи, производят в Швейцарии, и в аптеке лекарство пытались заменить отечественным аналогом, который оказался малоэффективен.
Обновлено в 01:20
Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Мадуро просит у военных помощи в отражении попыток переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у армии поддержать его и не допустить государственного переворота в стране.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13