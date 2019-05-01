Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК вчера в 10:09

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъвчера в 10:37

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новостивчера в 10:26

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РБКвчера в 10:09

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Газета.Ruвчера в 10:04

В Госдуме поддержали закон об ипотечных каникулах

RT на русскомвчера в 10:54

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

ТАССвчера в 09:53

«Ипотечные каникулы»: кому они помогут

Государственная Дума РФвчера в 10:50
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«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ

Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие

По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты

Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Уволен призывавший Россию заткнуться министр обороны Британии

В 2018 году Уильямсон посоветовал России "заткнуться" в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.
Обновлено вчера в 13:30
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка

В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Музыка

Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»

Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса

Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

В украинском минздраве заявили о вреде соцсетей

Социальные сети вредят здоровью, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Обновлено вчера в 14:32
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

В Улан-Удэ произошел пожар в магазине на площади почти 700 кв. м

Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Галкин увез из Москвы похорошевшую Пугачеву

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Москву. Супруги решили побыть наедине после бурного празднования юбилея Примадонны.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Гаджеты

Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено 30 апреля в 18:45
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено 30 апреля в 21:50
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено 30 апреля в 17:35
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

В Петербурге избитого участника акции с плакатом «Сказочный президент» вызвали в полицию

По данным портала «ОВД-Инфо», всего были задержаны почти 130 человек, из них около 70-ти – в Петербурге.
Обновлено вчера в 19:13
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах

Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 15:30
Политика

Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Обновлено вчера в 06:26
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