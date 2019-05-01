Экономика

Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

ТАССвчера в 09:53

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новостивчера в 10:26

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РБКвчера в 10:09

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Российская газетавчера в 10:00

В Госдуме поддержали закон об ипотечных каникулах

RT на русскомвчера в 10:54

Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъвчера в 10:37

«Ипотечные каникулы»: кому они помогут

Государственная Дума РФвчера в 10:50
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Происшествия

2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Футбол

Клопп: не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть лучше

Обновлено вчера в 18:01
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей

Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено вчера в 08:28
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Политика

Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

Обновлено вчера в 03:39
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Торговый центр загорелся в Иркутске

В торгово-развлекательном центре "Сильвер Молл" в Иркутске произошло возгорание, передает РИА "Новости". Отмечается, что загорелась кровля.
Обновлено в 01:38
Политика

Путин уволил главу московского ГИБДД

Обновлено вчера в 23:09
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено вчера в 11:09
Экономика

Экс-глава Google покинет Alphabet

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
Обновлено 30 апреля в 22:51
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Гаджеты

Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G

Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G на рынке Швейцарии, а позднее модель появится и на других рынках Европы.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая

Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Экономика

Акции Европы побили рекорд спокойствия

Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Игры

Epic Games купила разработчиков Rocket League

Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
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