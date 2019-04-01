Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимумаГазета.Ru 09:45

с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Согласно закону, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Шоу-бизнес Ольге Бузовой стало плохо после концерта Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.

Шоу-бизнес Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Футбол Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.

Армия и оружие Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Авто Lamborghini отозвала претензии к Aurus Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.

Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

Авто Цены на автомобили 13 марок изменились в России На российском авторынке вновь произошло колебание цен на легковые автомобили. В марте их изменили 13 компаний.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Происшествия В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Технологии «Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом Всего под видом «Игры престолов» было обнаружено 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.

Авто СМИ сообщили о покупке Mitsubishi лицензии на Lada Vesta у «АвтоВАЗа» Японский автомобильный гигант Mitsubishi купил у российского «АвтоВАЗа» лицензию на использование платформы Lada Vesta, чтобы построить новую модель.

Происшествия Проректор Рязанского государственного университета задержана Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.

Армия и оружие Умер создатель уникальных военных тягачей В Башкирии на 86 году жизни скончался создатель семейства уникальных гусеничных тягачей "Витязь", почетный гражданин города Ишимбай Владимир Савельев.

Футбол Семак повторил рекорд Дика Адвоката по числу волевых побед в сезоне В понедельник, 1 апреля, стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак повторил рекорд нидерландского специалиста Дика Адвоката.

Политика МИД России прокомментировал выборы на Украине Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.

Политика ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.