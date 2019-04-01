Экономика

Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимумаГазета.Ru 09:45

Президент Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Согласно закону, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе.
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с чего всё началось
Согласно документу
, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем — осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.
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Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ

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Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

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Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

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