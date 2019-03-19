Футбол
Подписан рекордный контракт в истории спортаLenta.ru вчера в 13:41
Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта, сообщает ESPN. Траут будет получать 36 миллионов долларов в год.
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Ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, неоднократно критиковавшая политику Трампа и объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, призвала ликвидировать в США систему коллегии выборщиков и перейти к прямым выборам президента.
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В Симферополе арестован первый президент Крыма Мешков
Первого президента Крыма Юрия Мешкова задержали и арестовали на двое суток, его обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции.
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Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
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Обновлено вчера в 06:34
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Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
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Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в медленных темпах развития киевского метрополитена.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Бывший член банды Басаева не признал вину в терактах
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Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
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Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
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Обновленный GLC Coupe покажут месяцем позже в Нью-Йорке. Оба кроссовера получили схожие изменения.
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