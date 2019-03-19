Футбол

Подписан рекордный контракт в истории спортаLenta.ru вчера в 13:41

Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта, сообщает ESPN. Траут будет получать 36 миллионов долларов в год.
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Американский бейсболист согласовал самый дорогой контракт в истории спорта

Sport24.ruвчера в 13:24

Бейсболист заключит крупнейший контракт в истории профессионального спорта

Sportbox.RUвчера в 11:06

Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спорта

Спорт-Экспрессвчера в 12:37

Бейсболист Майк Траут подписал рекордный контракт в истории спорта

ТАССвчера в 12:06

Майк Траут стал самым высокооплачиваемым бейсболистом в истории

Чемпионатвчера в 13:13

Бейсболист заключит крупнейший контракт в истории профессионального спорта

Матч ТВвчера в 11:06

Бейсболист Траут подписал рекордный контракт в истории спорта. Он получит 430 миллионов долларов за 12 лет

Sports.ruвчера в 12:38
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Музыка

Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме

Обновлено вчера в 03:35
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Законопроект о доплатах пенсионерам приняли во втором чтении

12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

Минтранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX

Министерство транспорта США проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление страны нормы безопасности, разрешив полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено 17 марта в 22:03
Происшествия

В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу

Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье

В России откроется уникальный центр по лечению рака

Новый центр построен на площади 30 гектаров, где располагаются 26 зданий и сооружений общей площадью 105 тысяч квадратных метров.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы

Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником

Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Назарбаев заявил о сложении полномочий президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался от полномочий главы государства.
Обновлено вчера в 09:09
Транспорт

«Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы

Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений, сообщает «Аэрофлот».
Обновлено вчера в 04:39
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли

Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол

Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.
Обновлено вчера в 20:31
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено вчера в 12:14
Общество

Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы

Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы.
Обновлено вчера в 02:52
Общество

В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы

Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

Владимир Путин назначил врио губернатора Челябинской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес

Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»

Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено вчера в 08:36
Хоккей

«Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено вчера в 12:21
Транспорт

Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами

Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено вчера в 11:24
Общество

На Камчатке объявили угрозу схода лавин

Обновлено вчера в 22:54
Космос

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено вчера в 04:15
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 08:42
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Майк Траут
Американский бейсболист
Американский профессиональный бейсболист, играющий на позиции аутфилдера в клубе Главной бейсбольной лиги «Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма». В 2011 году Траут стал новичком года Американской лиги, завоевал награду Сильвер Слаггер и занял второе место в голосовании за титул самого ценного игрока Американской лиги. Он также стал лидером лиги в нескольких статистических категориях, включая набранные очки и украденные базы.
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