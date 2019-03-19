Футбол
Подписан рекордный контракт в истории спортаLenta.ru вчера в 13:41
Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта, сообщает ESPN. Траут будет получать 36 миллионов долларов в год.
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Музыка
Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Обновлено вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Законопроект о доплатах пенсионерам приняли во втором чтении
12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Минтранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX
Министерство транспорта США проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление страны нормы безопасности, разрешив полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено 17 марта в 22:03
Происшествия
В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
В России откроется уникальный центр по лечению рака
Новый центр построен на площади 30 гектаров, где располагаются 26 зданий и сооружений общей площадью 105 тысяч квадратных метров.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы
Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Назарбаев заявил о сложении полномочий президента Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался от полномочий главы государства.
Обновлено вчера в 09:09
Транспорт
«Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы
Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений, сообщает «Аэрофлот».
Обновлено вчера в 04:39
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли
Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.
Обновлено вчера в 20:31
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы
Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы.
Обновлено вчера в 02:52
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Владимир Путин назначил врио губернатора Челябинской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено вчера в 08:36
Хоккей
«Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено вчера в 12:21
Транспорт
Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами
Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
На Камчатке объявили угрозу схода лавин
Обновлено вчера в 22:54
Космос
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено вчера в 04:15
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 08:42