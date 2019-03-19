Футбол
Подписан рекордный контракт в истории спортаLenta.ru 13:41
Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта, сообщает ESPN. Траут будет получать 36 миллионов долларов в год.
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