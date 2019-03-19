Футбол

Подписан рекордный контракт в истории спортаLenta.ru 13:41

Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта, сообщает ESPN. Траут будет получать 36 миллионов долларов в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американский бейсболист согласовал самый дорогой контракт в истории спорта

Sport24.ru13:24

Майк Траут стал самым высокооплачиваемым бейсболистом в истории

Чемпионат13:13

Бейсболист Траут подписал рекордный контракт в истории спорта. Он получит 430 миллионов долларов за 12 лет

Sports.ru12:38

Бейсболист Майк Траут подписал рекордный контракт в истории спорта

ТАСС12:06

Бейсболист заключит крупнейший контракт в истории профессионального спорта

Матч ТВ11:06

В США заключили рекордный контракт в истории мирового спорта. ВИДЕО

Sport.ru14:00

Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спорта

Спорт-Экспресс12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Армия и оружие

Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной

Обновлено в 05:17
Происшествия

ДТП на Кораблестроителей перекрыло движение

Обновлено в 16:00
Политика

Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Обновлено в 09:30
Экономика

Глава Сбербанка прокомментировал снижение тарифов банков на эквайринг

Ранее Банк России совместно с платежными системами разработал предложения по снижению банковских тарифов на эквайринг.
Обновлено в 08:40
Политика

Шойгу передал Асаду послание от Путина

Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Технологии

Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл

Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку

Обновлено в 11:03
Интернет

Instagram начал тестировать покупки внутри приложения

Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников

Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25
Наука

Великобритания испытает полноразмерный беспилотный автобус

Полноразмерные беспилотные автобусы собственного производства в 2016 году испытывала компания Мерседес, а в марте появилось сообщение о первом полноразмерном электическом автобусе, который выпустила компания Вольво в содружестве с Наньянским технологическим университетом в Сингапуре.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции

Обновлено вчера в 16:01
Кино

Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега

Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Кино

Умер кинорежиссер Марлен Хуциев

Обновлено в 02:55
Политика

Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова

Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Хоккей

«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:25
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Финансы

Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной

Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 15:33
Общество

Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём

Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.
Обновлено в 08:20
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Политика

Перед визитом Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Обновлено в 14:40
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Траут
Американский бейсболист
Американский профессиональный бейсболист, играющий на позиции аутфилдера в клубе Главной бейсбольной лиги «Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма». В 2011 году Траут стал новичком года Американской лиги, завоевал награду Сильвер Слаггер и занял второе место в голосовании за титул самого ценного игрока Американской лиги. Он также стал лидером лиги в нескольких статистических категориях, включая набранные очки и украденные базы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное