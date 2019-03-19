Футбол
Подписан рекордный контракт в истории спортаLenta.ru вчера в 13:41
Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта, сообщает ESPN. Траут будет получать 36 миллионов долларов в год.
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Финансы
Власти Казахстана пообещали обеспечить экономическую стабильность
«Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена», — указано в заявлении.
Обновлено в 00:23
Политика
Путин принял отставку губернатора Челябинской области
Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.
Обновлено вчера в 13:48
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ
По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика
Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею с визитом
Отмечается, что глава американской разведки прибыл в Южную Корею 19 марта, его визит продлится три дня.
Обновлено вчера в 23:01
Финансы
Россияне заплатят за повышение НДС 460 млрд рублей
«При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей», — пишет газета.
Обновлено вчера в 19:01
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое предполагает индексацию зарплат работников бюджетных организаций на 4,3%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 08:43
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник
«Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
В США заявили, что санкции против России стали неуправляемыми
На прошлой неделе США, Канада и ЕС ввели очередные санкции против России, в качестве повода они использовали инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 00:20
Игры
Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome
Обновлено вчера в 17:40
Наука
Археологи выяснили, как строили древнейший мост в Великом Новгороде
Исследователи из Института археологии Российской академии наук проанализировали найденные на дне реки Волхов остатки древнего моста и установили, что сооружение было построено с применением прогрессивных для того времени технологий.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Токаев вступает в должность главы Казахстана
Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
Обновлено в 01:25
Интернет
В Instagram появилась новая функция для покупок внутри приложения
Специальная кнопка появилась более чем у 20 брендов. Теперь в приложении Instagram можно оплатить товар, как говорится, не отходя от кассы.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
В Симферополе арестовали президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали в Симферополе на двое суток за неподчинение законным требованиям полиции.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Британец 40 лет насиловал своих младших родственников
Жертвами злоумышленника стали его младшие братья, сестры, племянники, кузины и кузены от пяти до 16 лет.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В результате обстрела школьного автобуса в Сирии погибли два ребенка
Двое детей погибли в результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в городе Алеппо.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Привычка очень часто и много питаться по ночам больше распространена в больших городах, являющихся центрами регионов России, однако отставание сельских населенных пунктов оказалось не слишком большим (5,5 против 5,6%). Куда большую разницу Росстат нашел между сотрудниками бюджетных организаций и владельцами собственного бизнеса.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения
Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Датского депутата не пустили в парламент с младенцем
Датского депутата Метте Абильгор не пустили в здание парламента с ребенком, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
Теоретик заговор обвинил NASA во лжи и заявил, что Земля плоская
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53