Происшествия
Подозреваемых в убийстве борца-классика в Южном Бутово задержалиРБК 12:03
Следователи намерены выяснить обстоятельства случившегося и мотивы преступления. Как сообщало «РИА Новости», погибший — Сергей Чуев, мастер спорта по греко-римской борьбе. По данным агентства, его убили в ночь на 8 июня, когда он попытался защитить от трех хулиганов беременную женщину.
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с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершенного преступления", — говорится в сообщении на сайте СК.РИА Новости11:07
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Происшествия
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Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керамудина Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную, сообщается на официальном сайте ФИФА.
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Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
В аэропорту Южной Калифорнии замечен инновационный самолет Celera 500L, разработкой которого занимается компания Otto Aviation.
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Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
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Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
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Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
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Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
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Черчесов оценил игру Дзюбы в матче против Сан-Марино
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры нападающего и капитана команды Артема Дзюбы, который отметился четырьмя забитыми мячами в матче против Сан-Марино в рамках отборочного раунда чемпионата Европы - 2020.
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Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
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Дешам: «Сборная Турции заслужила эти три очка»
Сборная Турции победила действующих чемпионов мира со счетом 2:0
Обновлено в 17:12
Политика
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Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
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Американский кинорежиссёр каталонского происхождения Жауме Кольет-Серра экранизирует фильм о Черном Адаме, сообщает Variety.
Обновлено в 06:29
Энергетика
Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июня
"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.
Обновлено в 12:06
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Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
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Обновлено в 12:52
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Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 13:15
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Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
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По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.
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The Diplomat (США): могут ли Россия и Китай спекулировать на теме «лучшего периода» в их отношениях? (The Diplomat)
В условиях растущей напряженности с Соединенными Штатами, которые издавна были основным торговым партнером Китая, Пекин теперь особенно стремится подчеркнуть, что отношения с Россией — прежде всего экономические.
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