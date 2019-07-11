Происшествия

Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставкуКоммерсантъ 15:47

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Читать в источнике
с чего всё началось

ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
ТАСС15:56

Подробнее о событии

Общественник заявил о признании вины задержанным замглавы ПФР

РБК15:46

Задержанный замглавы ПФР Иванов признал вину

Ведомости16:19

ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку

ТАСС15:56

Задержанный по делу о взятке зампред правления ПФР признал вину

RT на русском15:53

Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку

Коммерсантъ15:47

Задержанный замглавы Пенсионного фонда признался в получении взятки

Эхо Москвы18:05

Замглавы Пенсионного фонда России признал вину и подал в отставку

Известия15:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Происшествия

Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Технологии

МТС развернется на 360 градусов

МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено в 18:31
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов

Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Глава УПЦ МП задел раскольников за живое

Константинопольский патриархат наградил украинских раскольников совсем не автокефалией.
Обновлено в 09:34
Здоровье

Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков

Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Греции при шторме погибли двое российских туристов

В Греции пятеро туристов погибли из-за сильного шторма. По предварительным данным, среди жертв стихии есть двое россиян.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Самолет из Петербурга на Корфу столкнулся с птицей во время полета

Обновлено в 13:11
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах. Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.
Обновлено в 20:30
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Канье Уэст: «Называйте меня креативным, но не сумасшедшим»

Канье Уэст не любит, когда его называют сумасшедшим.
Обновлено в 19:00
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Обновлено в 19:11
Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Счетная палата вскрыла ужасы бурятского сумасшествия

Счетная палата Бурятии решила узнать, как идут дела в Республиканском психоневрологическом диспансере.
Обновлено в 18:00
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Интернет

В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя

В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя.
Обновлено в 18:57
Игры

Valve будет экспериментировать в Steam Labs

Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Здоровье

Число бедных стремительно сокращается

За первые четыре месяца этого года население России сократилось на 149 тыс. человек.
Обновлено в 18:02
Общество

Каких услуг могут лишить за долги по ЖКХ?

В соответствии с пунктами 117, 118 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, предоставления услуг ЖКХ может быть ограничено, либо приостановлено.
Обновлено в 17:19
Авто

Минпромторг не обложил «налогом на роскошь» Bugatti за 120 млн рублей

Обновлено в 13:51
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Политика

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Общество

Названы районы Приморья, которые ждет наибольший удар циклона

Автор портала «Маглипогода» Руслан Юрковский назвал районы Приморья, которые ждет наибольший удар циклона в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 15:00
Политика

Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.
Обновлено вчера в 10:37
Транспорт

Глава Минтранса Хакасии пригрозил не церемониться с недобросовестными подрядчиками

Иван Тиронов пообещал, что в этом году укладки асфальта в снег жители Хакасии точно не увидят - а для этого важно, чтобы подрядчики точно соблюдали сроки.
Обновлено в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное