Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал винуBFM.ru 02:07

Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, написал чистосердечное признание. Он выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам 37-летнего задержанного, убийство было совершено из ревности.
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Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке оформил явку с повинной

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Задержанный назвал мотив убийства женщины на детской площадке в Раменском

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Задержанный за убийство женщины на детской площадке в Раменском признал вину

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве жительницы подмосковного Раменского на детской площадке

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Зарезавшего женщину в Раменском проверяют на причастность к другому убийству в Крыму

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Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Опубликовано видео задержания мужчины, убившего женщину в Раменском

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Происшествия

Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу

Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Космос

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
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Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено вчера в 06:49
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Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м вольным стилем

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Политика

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
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Новый короткофокусный проектор LG HU85LA 4K оценён в $6000

Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл вьетнамский фрегат «Куанг Чунг»

Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей ТОФ в составе двух больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также танкера «Иркут», после посещения военно-морской базы Камрань во Вьетнаме, прибыли во Владивосток.
Обновлено в 04:12
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В партии Зеленского призвали повременить с реформами

Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
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Политика

Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму

В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
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Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
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Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
Финансы

Украина займет у Cargill 250 млн евро

В опубликованном документе говорится, что финансирование должно поступить двумя траншами: 100 миллионов евро на два года под 5,15% годовых и 150 миллионов евро на пять лет под 6,25%.
Обновлено в 02:43
Транспорт

В России отложили введение новых автомобильных номеров на год

Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Украинские пограничники испугались зеленого луча России

По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
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Обновлено в 02:39
Политика

СБУ задержала российский танкер на Украине

Как сообщает издание Timer-odessa.net, российский танкер, задержанный в четверг СБУ, зашел 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол

Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
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Главного судебного пристава Пермского края отправили под арест

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Скончался актер Анатолий Торопов

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Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Политика

Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
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Политика

Украинцы остались без российского дизтоплива

Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.
Обновлено вчера в 06:00
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Аргентинский боксер Сантильян умер после поединка

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