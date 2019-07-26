Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал винуBFM.ru 02:07
Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, написал чистосердечное признание. Он выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам 37-летнего задержанного, убийство было совершено из ревности.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Зарезавшего женщину в Раменском проверяют на причастность к другому убийству в Крыму
Агентство Москва02:21
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Космос
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено в 01:04
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено вчера в 06:49
Спорт
Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м вольным стилем
Обновлено вчера в 04:30
Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Новый короткофокусный проектор LG HU85LA 4K оценён в $6000
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл вьетнамский фрегат «Куанг Чунг»
Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей ТОФ в составе двух больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также танкера «Иркут», после посещения военно-морской базы Камрань во Вьетнаме, прибыли во Владивосток.
Обновлено в 04:12
Политика
В партии Зеленского призвали повременить с реформами
Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Политика
Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму
В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой
Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
Финансы
Украина займет у Cargill 250 млн евро
В опубликованном документе говорится, что финансирование должно поступить двумя траншами: 100 миллионов евро на два года под 5,15% годовых и 150 миллионов евро на пять лет под 6,25%.
Обновлено в 02:43
Транспорт
В России отложили введение новых автомобильных номеров на год
Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Украинские пограничники испугались зеленого луча России
По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
Обновлено в 04:14
Теннис
Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале вслед за Федерером
Обновлено в 02:39
Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Как сообщает издание Timer-odessa.net, российский танкер, задержанный в четверг СБУ, зашел 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Украинцы остались без российского дизтоплива
Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.
Обновлено вчера в 06:00
Единоборства
Аргентинский боксер Сантильян умер после поединка
Обновлено вчера в 13:04