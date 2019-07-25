Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал винуBFM.ru 02:07
Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, написал чистосердечное признание. Он выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам 37-летнего задержанного, убийство было совершено из ревности.
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Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в городе Раменское. Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.
— Татьяна Петрова, российская певицаВести Подмосковья вчера в 14:09
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