с чего всё началось

Подозреваемый в причастности к исчезновению женщины – водителя BlaBlaCar признался в ее убийстве, видеозапись допроса задержанного опубликована на канале Следственного комитета в YouTube.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве водителя Blablacar признал вину

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.

Общество Общество Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.

Происшествия Происшествия Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Происшествия Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Помощница Петросяна ответила на слухи о сделанном им предложении Помощница и подруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в эфире шоу "Эксклюзив" на Первом канале заявила о том, что подвергалась "агрессивной ревности" со стороны бывшей супруги артиста Елены Степаненко, она также опровергла слухи о том, что Петросян сделал ей предложение.

Политика Политика Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Кино Кино Скончался режиссер культовых боевиков Ринго Лэм Гонконгкский режиссер и сценарист Ринго Лэм умер 29 декабря в возрасте 63 лет, передает South China Morning Post.

Происшествия Происшествия В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей» Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.

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Общество Общество Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана

Происшествия Происшествия В Чечне из-за аварии без света остались более 100 тыс. человек В Чечне из-за нарушенного энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Минэнерго.

Политика Политика Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.

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Происшествия Происшествия Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Транспорт Транспорт МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.

Политика Политика Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.

Спорт Спорт Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски» На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.

Спорт Спорт Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Политика Политика МИД РФ не получал жалоб от Би-би-си из-за утечки данных журналистов Министерство иностранных дел РФ не получало никаких обращений от британской вещательной корпорации «Би-би-си» в связи с публикацией в соцсетях данных о ее сотрудниках.

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