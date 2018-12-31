Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Коммерсантъ
17:11

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину. Соответствующее видео опубликовано на канале СКР на Youtube. Виталий Чикирев заявил, что вину признает и раскаивается.
Коммерсантъ17:11
с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале
 видео допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой.
Lenta.ru17:20

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Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал свою вину

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«Ограбить хотел»: Задержанный за убийство директора Burger King признал вину

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SM News07:58
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