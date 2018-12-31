Происшествия
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину. Соответствующее видео опубликовано на канале СКР на Youtube. Виталий Чикирев заявил, что вину признает и раскаивается.
Коммерсантъ17:11
с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой.Lenta.ru17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Обновлено в 14:31
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:46
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В Канаде поезд протаранил автомобиль
В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Комиссия МАК начала расследование авиакатастрофы в Бурятии
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения частного вертолета в Бурятии.
Обновлено в 17:19
Происшествия
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Во Флориде в ходе драки в торговом центре пострадали 18 человек
Во Флориде в торговом центре (ТЦ) произошла драка.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли три человека
При столкновении грузовика КамАЗ с легковым автомобилем в Калмыкии погибли три человека, включая ребенка, заявили в полиции.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице
Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 19:15
Происшествия
В Чечне более 100 тысяч человек остались без света из-за аварии
Более ста тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за отключения высоковольтных линий, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 09:08
Происшествия
На Урале в аварии с семью машинами погиб человек
В результате столкновения семи автомобилей на трассе Пермь-Екатеринбург один человек погиб, еще десять получили травмы, в их числе четверо детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Роспотребнадзор назвал причину дизентерии в детских садах Москвы
Вспышка кишечной инфекции в нескольких детских садах на юго-востоке Москвы произошла из-за некачественного творога.
Обновлено в 17:39
Происшествия
На Филиппинах двух россиян экстренно госпитализировали после ДТП
Двое граждан РФ были экстренно госпитализированы на Филиппинах в результате аварии с участием мотобайка, сообщила российская дипмиссия в социальной сети Facebook.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии
Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии.
Обновлено в 18:29