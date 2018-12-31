с чего всё началось

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину. Соответствующее видео опубликовано на канале СКР на Youtube. Виталий Чикирев заявил, что вину признает и раскаивается.

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