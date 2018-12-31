с чего всё началось

Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Следственного комитета.

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