Происшествия
Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Следственного комитета.
РИА Новости19:28
с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой.Lenta.ru17:20
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