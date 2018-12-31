Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar признал вину
РИА Новости
19:28

Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Следственного комитета.
РИА Новости19:28
с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале
 видео допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой.
Lenta.ru17:20

Подробнее о событии

Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar признал вину

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SM News07:58
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