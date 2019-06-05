Происшествия
Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестованREGNUM 14:16
Решение было принято сегодня, 5 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
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Суд арестовал до 2 августа подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ
Агентство Москва14:30
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