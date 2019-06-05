Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестованREGNUM 14:16

Решение было принято сегодня, 5 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.

Наука Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Политика Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии Документ могут подписать на следующей встрече 19 июня Стороны конфликта в Донбассе на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились подготовить новое соглашение о перемирии, пишет ТАСС со ссылкой на полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова.

Политика Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Армия и оружие СМИ: венесуэльская армия обучает колумбийских повстанцев применению ПЗРК «Игла-С» Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление генерала вооруженных сил Колумбии Луисо Наварро, офицеры венесуэльской армии показывают членам колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), как правильно применять переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла-С".

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в пакетированных чаях Роскачество проверило 48 видов листовых и пакетированных чаёв. В некоторых из них обнаружены пестициды, плесень и даже кишечная палочка.

Музыка Группа «Ленинград» опубликовала новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео появилось на официальном канале группы в YouTube в среду, пятого июня.

Политика Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.

Авто Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7.

Общество Борис Кубай рассказал о том, как решить проблему угольной пыли в Находке Если, например, вами поднято облако пыли на промышленной площадке и соответствующий датчик показывает концентрацию пыли общей, это совершенно не означает, что данное облако унесется прямо на единственный датчик, установленный на границе СЗЗ.

Авто Автономные BMW совершили 50 000 поездок Представители организаций заявили, что уже произведено более 50 тысяч поездок, совершенных с помощью самоходных автомобилей BMW 5 серии через приложение Lyft.

Политика ООН эвакуирует часть персонала из Судана В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.

Политика Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Кино Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.

Происшествия Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Армия и оружие В Ираке предотвратили крупный теракт Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.

Кино Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».