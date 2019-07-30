Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержанИзвестия 14:27
На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 30 июля.
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Версия: Убийца расправился с блогером-моделью, когда не смог заплатить за секс с ней
Комсомольская правда16:45
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WSJ узнала о планах властей США оштрафовать связанный с Фридманом фонд
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