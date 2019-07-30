Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержанИзвестия 14:27

На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 30 июля.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Появились кадры из дома подозреваемого в убийстве блогерши

Телеканал 360°19:49

Версия: Убийца расправился с блогером-моделью, когда не смог заплатить за секс с ней

Комсомольская правда16:45

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в Москве

Интерфакс14:10

Подозреваемый в убийстве блогерши назвал причину жестокой расправы

РЕН ТВ14:17

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в чемодане

ТАСС13:58

Задержан подозреваемый в убийстве блогера-модели

Москва 2413:49

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Раменках

Агентство Москва13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество

Белогорск ночью затопило: уровень воды будет выше, чем в 2013 году

Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В 2013-м максимум составил 430 сантиметров.
Обновлено в 22:34
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Футбол

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Обновлено в 17:59
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира

Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский готовится к распродаже украинской земли

Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.
Обновлено в 14:21
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Космос

Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС

Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия

Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 22:45
Шоу-бизнес

Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей

Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет»

Обновлено в 17:33
Экономика

Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей

Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.
Обновлено в 21:29
Авто

Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 12:07
Происшествия

Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX

Канадская авиакомпания Air Canada продлила решение об отмене всех полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года.
Обновлено в 21:01
Политика

Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири

В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Арестован начальник уголовного розыска в Приморье

Обновлено в 05:45
Происшествия

Во Владивостоке загорелся монастырь

Обновлено в 20:55
Музыка

Игги Поп спел про Джеймса Бонда

Трек "James Bond" войдёт в грядущий альбом Игги Попа "Free", который станет восемнадцатым в его дискографии.
Обновлено в 11:43
Экономика

Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы

В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.
Обновлено в 19:39
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика

Россия направила МИД Украины ноту по ситуации с танкером

Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit, ответа пока не получило, сообщает посольство.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Обновлено в 14:45
Спорт

Семеня не выступит на чемпионате мира в Дохе

Обновлено в 14:48
Политика

Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Космос

В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО

Обновлено в 21:47
Общество

Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна

Обновлено в 13:46
Экономика

МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое

С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
ещё по теме
Главное