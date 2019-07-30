Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержанИзвестия 14:27
На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 30 июля.
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Версия: Убийца расправился с блогером-моделью, когда не смог заплатить за секс с ней
Комсомольская правда16:45
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Общество
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Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
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Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
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Происшествия
Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX
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Обновлено в 21:01
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В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
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Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
Обновлено в 05:45
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Во Владивостоке загорелся монастырь
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Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика
Россия направила МИД Украины ноту по ситуации с танкером
Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit, ответа пока не получило, сообщает посольство.
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Семеня не выступит на чемпионате мира в Дохе
Обновлено в 14:48
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Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
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В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
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МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
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Обновлено в 07:03
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51