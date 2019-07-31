Предполагаемый убийца девушки-блогера признался в преступлении. Видео допроса подозреваемого размещено на YouTube-канале Следственного комитета. На вопрос о мотиве совершенного им преступления подозреваемый ответил, что девушка часто оскорбляла его.

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

Экономика Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Общество Режим ЧС введен в Комсомольске-на-Амуре в связи с ожидаемым паводком Власти Комсомольска-на-Амуре ввели на территории города режим ЧС и начали готовиться к встрече гребня паводка, сообщает горадминистрация.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Политика Трамп обещал разобраться с отравлением Навального Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Общество Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.

Музыка Студотряды Удмуртии споют на Всероссийском фестивале «Знаменка» Студенческие отряды Удмуртии выступят на Всероссийском фестивале песен «Знаменка».

Общество Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле» Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.

Происшествия Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек Под Тюменью два человека погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме. Такие данные СМИ сообщил источник в службе скорой помощи.

Здоровье Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.

Происшествия В Афганистане при взрыве погибли 34 человека В Афганистане в результате взрыва на автомагистрали Кандагар — Герат погибли 34 человека, ещё 17 пострадали.

Общество Умерла художница Варвара Родченко Художница Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея.

Экономика Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Футбол Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит» Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.

Финансы Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3% Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Футбол Семин: тоже жду трансферов «Локомотива» Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.

Хоккей Лундквист оценил игру Василевского и Бобровского Лундквист отметил, что Бобровский и Василевский топовые вратари, они являются лидерами в своих клубах и не первый год демонстрируют классную игру в НХЛ.

Общество Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.