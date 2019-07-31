Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступленииРБК 04:39

Предполагаемый убийца девушки-блогера признался в преступлении. Видео допроса подозреваемого размещено на YouTube-канале Следственного комитета. На вопрос о мотиве совершенного им преступления подозреваемый ответил, что девушка часто оскорбляла его.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

РБК04:39

Подозреваемый в убийстве блогерши в Москве рассказал, почему решился на преступление

РИАМО03:53

Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Раменках из-за оскорблений

Агентство Москва03:16

Подозреваемый признался в убийстве девушки в Раменках из-за оскорблений

Вечерняя Москва03:40

Убийца девушки-блогера в Москве рассказал на допросе об оскорблениях с ее стороны

ТАСС03:18

«Она унижала мое сексуальное достоинство»: Опубликовано видео допроса убийцы, который положил фотомодель в чемодан

Комсомольская правда03:48

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девушки-блогера

Москва 2403:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Экономика

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество

Режим ЧС введен в Комсомольске-на-Амуре в связи с ожидаемым паводком

Власти Комсомольска-на-Амуре ввели на территории города режим ЧС и начали готовиться к встрече гребня паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 04:48
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года

По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Политика

Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов

Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Трамп обещал разобраться с отравлением Навального

Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 03:17
Общество

Названы сроки возвращения тепла в Москву

Обновлено вчера в 21:34
Общество

Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов

Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.
Обновлено в 04:02
Музыка

Студотряды Удмуртии споют на Всероссийском фестивале «Знаменка»

Студенческие отряды Удмуртии выступят на Всероссийском фестивале песен «Знаменка».
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек

Под Тюменью два человека погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме. Такие данные СМИ сообщил источник в службе скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье

Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками

Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Афганистане при взрыве погибли 34 человека

В Афганистане в результате взрыва на автомагистрали Кандагар — Герат погибли 34 человека, ещё 17 пострадали.
Обновлено в 01:53
Общество

Умерла художница Варвара Родченко

Художница Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»

Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
Обновлено вчера в 16:46
Финансы

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%

Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату

В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Футбол

Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:26
Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено вчера в 15:02
Хоккей

Лундквист оценил игру Василевского и Бобровского

Лундквист отметил, что Бобровский и Василевский топовые вратари, они являются лидерами в своих клубах и не первый год демонстрируют классную игру в НХЛ.
Обновлено в 01:28
Общество

Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России

Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл

Принц признал, что всегда надеялся завести ребенка в интервью British Vogue.
Обновлено вчера в 20:25
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие

Трамп планирует сократить оборонный бюджет США

Во вторник, 30 июля президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу C-Span, в котором он сообщил о намерении сократить бюджет на оборонные нужды страны.
Обновлено в 04:23
ещё по теме
Главное