Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступленииРБК 04:39
Предполагаемый убийца девушки-блогера признался в преступлении. Видео допроса подозреваемого размещено на YouTube-канале Следственного комитета. На вопрос о мотиве совершенного им преступления подозреваемый ответил, что девушка часто оскорбляла его.
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Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Раменках из-за оскорблений
Агентство Москва03:16
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