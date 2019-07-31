Предполагаемый убийца девушки-блогера признался в преступлении. Видео допроса подозреваемого размещено на YouTube-канале Следственного комитета. На вопрос о мотиве совершенного им преступления подозреваемый ответил, что девушка часто оскорбляла его.

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

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