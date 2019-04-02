Происшествия
Подозреваемый в шпионаже норвежец собирал данные о подлодкахNews.ru вчера в 09:37
Суд над подозреваемым в шпионаже норвежцем Фруде Бергом начался в Москве. На процессе гособвинение обнародовало причину его ареста: сбор данных о российских атомных подлодках. Он собирал сведения по атомным подлодкам.
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Адвокат: Обвиняемый в шпионаже гражданин Норвегии Ф.Берг ждет возвращения на родину
Агентство Москвавчера в 09:45
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