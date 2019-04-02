Подозреваемый в шпионаже норвежец собирал данные о подлодкахNews.ru вчера в 09:37

Суд над подозреваемым в шпионаже норвежцем Фруде Бергом начался в Москве. На процессе гособвинение обнародовало причину его ареста: сбор данных о российских атомных подлодках. Он собирал сведения по атомным подлодкам.

Подозреваемый в шпионаже норвежец собирал данные о подлодках

Общество Названы самые востребованные специалисты в эпоху цифровизации Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, какие специалисты станут наиболее востребованными в эпоху цифровизации.

Армия и оружие Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в ДТП Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Авто Путин откроет завод Mercedes в Подмосковье Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.

Космос В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р» Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.

Здоровье Вчерашний день: названы безнадежно устаревшие методы лечения Некоторые методы лечения, которые были популярные еще в нашем детстве, современной медициной признаны уже потерявшими свою актуальность или даже вредными.

Хоккей Два гола и две передачи Радулова принесли «Далласу» победу Хозяева выиграли со счетом 6:2, а лучшим в их составе был российский нападающий Александр Радулов, который забил два гола.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Экономика Дмитрий Медведев прибыл в Пермь Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.

Здоровье Губернатор Приамурья признал снижение зарплат медработников региона Василий Орлов считает несправедливой существующую систему распределения отчислений ФОМС: когда прогнозируемый рост зарплат на 2019 год составит 15−16%, а индексация дотаций из ФОМС поднимется всего на 5,5%, при том, что только 70% средств, направляемых в бюджет Приамурья из ФОМС, может тратиться на заработную плату.

Политика Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин празднует свой юбилей Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля празднует свой юбилей.

Происшествия Крупный пожар ликвидируют на пилораме в Нижнеудинске Пожар произошел в среду утром на территории частной пилорамы в Нижнеудинске.