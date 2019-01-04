Политика

Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании
Lenta.ru
01:41

Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании. По информации The Times, после задержания сотрудники дипмиссии США связались с британскими дипломатами. Их проинформировали о статусе Уилана в качестве британского гражданина.
Lenta.ru01:41
Мария Захарова
Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила. Он находится в работе.
— Мария Захарова, российский дипломатКомсомольская правда 06:29

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