Сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ (банковское управление спецслужбы) Артур Власов полностью признал вину в разбое. Он заявил это в Московском окружном военном суде. Он напомнил, что написал явку с повинной, вину признал полностью и частично возместил ущерб.

с чего всё началось

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс». Власов попросил суд перевести его под домашний арест. Он напомнил, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб.

Финансы Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.

Экономика Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.

Спорт Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Политика Лавров озвучил условия возобновления авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление воздушного сообщения между странами может возобновиться только при условии нормализации обстановки в республике и устранении властями Грузии угрозы для безопасности российских граждан.

Политика Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Кино Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.

Культура Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят» Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.

Общество Голодец поручит властям регионов провести ревизию заброшенных усадеб Если бы у каждой усадьбы был такой владелец, и она была бы доведена до такого состояния, как усадьба Середниково, то была бы другая Россия, потому что Россия - это страна усадеб.

Шоу-бизнес Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.

Технологии Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Политика На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Футбол Краневиттер решил покинуть «Зенит» Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Политика 13 из 24 украинских моряков продлили арест Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.

Авто Обновленный универсал Renault Megane попался на тестах Renault представила Megane четвертого поколения еще в сентябре 2015 года на автосалоне во Франкфурте, поэтому, возможно, рестайлинговая версия дебютирует на том же мероприятии через пару месяцев.

Политика Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.

Происшествия Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.

Армия и оружие ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12 Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.

Политика Российский посол: Украина и США не предоставили данные о MH17 Украина и США до сих пор не предоставили следствию данные о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.