Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал винуВедомости 06:52
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс». Власов попросил суд перевести его под домашний арест. Он напомнил, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб.
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с чего всё началось
Сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ (банковское управление спецслужбы) Артур Власов полностью признал вину в разбое. Он заявил это в Московском окружном военном суде. Он напомнил, что написал явку с повинной, вину признал полностью и частично возместил ущерб.Интерфакс06:05
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