О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, официально известно только, что речь идет о "разбое в особо крупном размере".

с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей. Об этом в среду, 17 июля, сообщает ТАСС.

Экономика Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.

Политика Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Политика Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.

Происшествия Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.

Происшествия Названа причина смерти гандболистки сборной России Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".

Происшествия Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.

Космос Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.

Политика Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).

Происшествия Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.

Кино Любовь на Соловках: вышел трейлер нового сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым В сети появился трейлер сериала «Обитель» Александра Велединского по роману Захара Прилепина для канала «Россия 1». В сериале «Обитель» телезрителям расскажут о тяжелых временах в истории нашей страны — про период ГУЛАГа.

Политика На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди.

Происшествия Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50 В Крыму, по последним данным, госпитализировали 49 детей и пять вожатых из детского лагеря «Лучистый» в Евпатории.

Политика Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в Минске Следователи выдвинули обвинения двум граждан России по делу о взрыве фейерверков в Минске во время праздника 2 июля.

Общество Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.

Политика В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Гаджеты Xiaomi Mi A3 представлен официально Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.

Транспорт Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу Обход пройдет через Светлоярский и Городищенский районы, в районе поселка Ерзовка дорогу соединят с трассой Р-228.

Армия и оружие При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев По меньшей мере 18 афганских спецназовцев погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на северо-западе Афганистана, сообщает агентство Khaama Press.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.