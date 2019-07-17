Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал винуВедомости 06:52
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс». Власов попросил суд перевести его под домашний арест. Он напомнил, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб.
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с чего всё началось
Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, один из них — оперативник управления "К" Артур Власов.РИА Новости06:32
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