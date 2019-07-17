Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, один из них — оперативник управления "К" Артур Власов.

с чего всё началось

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс». Власов попросил суд перевести его под домашний арест. Он напомнил, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Политика Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе, сообщил представитель ОБСЕ в минской группе Мартин Сайдик в среду, 17 июля.

Авто Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.

Общество Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Путешествия Город Пу. Во что китайский туристический бизнес превратил Царское Село Регламентом ГМЗ «Царское Село» такой сервис не предусмотрен, и китайские «предприниматели» решили взять дело в свои руки.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.

Политика Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Политика Появились новые свидетели в деле о крушении MH17 В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015» Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.

Технологии Чубайс заявил, что мир не откажется от атомной энергетики Мир не откажется от атомной генерации из-за необходимости решения проблемы глобального изменения климата, заявил глава нанотехнологической компании "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в среду.

Гаджеты Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Футбол В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Происшествия В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно В Суровикине Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно.

Происшествия Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Происшествия В Москве выросло число отравившихся едой из вендинговых автоматов В Москве число заболевших острой кишечной инфекцией из-за еды из вендинговых автоматов Healthy food достигло 51 человека, следует из сообщения на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.