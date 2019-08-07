Происшествия
Подозреваемый в причастности к убийству Круга признался в преступленииREGNUM 06:52
Киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в причастности к убийству певца Михаила Круга, сообщает 7августа телеграм-канал Mash. Отмечается, что Агеева, который отбывает пожизненное наказание, 6 августа привезли в дом Михаила Круга.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Как сообщил источник Tverigrad.ru, в дом Круга привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева, отбывающего пожизненное заключение за зверства, которые он с «коллегами по ремеслу» творил в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х.Tverigrad.ru03:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Политика
Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Экономика
Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России
Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.
Обновлено в 07:30
Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Обновлено в 05:50
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Кино
Вышел трейлер «Крестного отца Гарлема» с Форестом Уитакером
В YouTube опубликован трейлер первого сезона сериала «Крестный отец Гарлема». Главную роль в сериале сыграл Форест Уитакер.
Обновлено в 07:02
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России
Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 августа, члены рабочей группы ЦИК рекомендовали Центризбиркому отказать в жалобе сразу нескольким незарегистрированным кандидатам.
Обновлено в 07:02
Общество
Норму вылова рыбы в Астраханской области увеличили до 10 кг
Вчера в ходе встречи врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с заместителем министра сельского хозяйства России — руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым стало известно о замечательной новости как для астраханцев, так и гостей региона, во многом приезжающих сюда именно на рыбалку.
Обновлено в 00:17
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли двойника Брэда Питта, работающего строителем
Мидс зарабатывает 30 тысяч фунтов стерлингов в год. На своём сходстве с Брэдом Питтом британец зарабатывать не планирует.
Обновлено в 07:17
Финансы
В Белоруссии анонсировали снижение ставки рефинансирования
«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Комиссия ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»
Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверку в исправительном учреждении комиссия проведёт после публикации, появившихся в сети интернет о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в изоляторе.
Обновлено в 07:47
Политика
Пушков прокомментировал отставку Хантсмана
Новость об отставке посла США в России Джона Хантсмана прокомментировал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:08