Как сообщил источник Tverigrad.ru, в дом Круга привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева, отбывающего пожизненное заключение за зверства, которые он с «коллегами по ремеслу» творил в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х.

с чего всё началось

Киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в причастности к убийству певца Михаила Круга, сообщает 7августа телеграм-канал Mash. Отмечается, что Агеева, который отбывает пожизненное наказание, 6 августа привезли в дом Михаила Круга.

Подозреваемый в причастности к убийству Круга признался в преступлении

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