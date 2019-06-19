Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвиненияРамблер 16:31

с чего всё началось

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес. В первые месяцы военных действий в Донбассе Дубинский возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной ДНР.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Политика Песков: встреча Путина и Трампа на G20 пока не подтверждена Новостей о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ходе саммита «Большой двадцатки» в Японии пока не поступало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Политика В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17 19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.

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Здоровье Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.

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Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

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Технологии YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.