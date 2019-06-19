Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвиненияРамблер 16:31

с чего всё началось

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес. В первые месяцы военных действий в Донбассе Дубинский возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной ДНР.

Происшествия В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.

Происшествия Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

Армия и оружие Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».

Технологии YouTube обновил качество 100 культовых клипов В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Политика В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17 В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

Транспорт Новые вагоны получит метро Петербурга Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Метро в Санкт-Петербурге активно развивается в последние годы, появились новые станции и новые линии, начинают появляться и современные составы с максимальным комфортом для пассажиров.

Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Футбол Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

Кино Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.

Экономика Медведев предложил поднять пособия на детей до прожиточного минимума Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой о повышении пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет до принятого в регионе прожиточного минимума ребенка.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Политика США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество» США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.

Происшествия Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада).

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Наука Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Происшествия По факту смерти депутата Рады Тымчука возбуждено дело об убийстве По факту смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», сообщил глава национальной полиции Украины Сергей Князев.

Футбол Билья считает, что Аргентина неудачно выступила на ЧМ-2018 из-за схемы Сампаоли На чемпионате мира аргентинцы дошли до 1/8 финала, где уступили будущему чемпиону миру сборной Франции (3:4). - Он пытался внедрить новую схему, но мы не адаптировались к ней, - цитирует аргентинца TNT Sports.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Авто Фотошпионы показали обновленный Skoda Kodiaq Вполне возможно, что обновлённый Skoda Kodiaq будет представлен осенью на автосалоне во Франкфурте.