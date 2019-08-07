Напомним, силовики оцепили дом, попросили сестру Круга Ольгу Медведеву на время покинуть коттедж и убрать оттуда все острые предметы, а затем привезли в автозаке некоего мужчину, который оказался причастен к убийству шансонье.

с чего всё началось

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления. Как сообщает "Рен ТВ", Агеев заявил, что присутствовал при расстреле артиста.

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