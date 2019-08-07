Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила КругаГазета.Ru 08:21
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления. Как сообщает "Рен ТВ", Агеев заявил, что присутствовал при расстреле артиста.
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с чего всё началось
Александр Осипов фигурирует в деле об убийстве Круга как человек, застреливший «Весела» - Дмитрия Веселова. Ранее Осипов в интервью признался автору этих строк, что в начале марта 2003 года застрелил Веселова, который сознался в убийстве Михаила Круга.Tverigrad.ru03:50
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Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Британский телеведущий призвал не лечить людей с ожирением
Британский телеведущий Майкл Бюерк считает ожирение слабостью, а не болезнью, поэтому призвал врачей не лечить людей с лишним весом.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО
Обновлено в 09:17
Политика
СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Авто
Land Rover подготовил заводской тюнинг для Defender
Компания Land Rover представила комплект заводского тюнинга для внедорожника Defender.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Общество
Суд отменил решение о блокировке приложения магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу американского интернет-магазина iHerb на решение об удалении приложения iHerb из Google Play и App Store и отправил дело на новое рассмотрение, пишет РБК.
Обновлено в 11:05
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Зеленский пообещал, что ездить в Крым станет проще
Украинский лидер Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ собирается упростить процедуру получения разрешения для въезда в крымскую республику.
Обновлено в 11:05