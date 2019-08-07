Александр Осипов фигурирует в деле об убийстве Круга как человек, застреливший «Весела» - Дмитрия Веселова. Ранее Осипов в интервью признался автору этих строк, что в начале марта 2003 года застрелил Веселова, который сознался в убийстве Михаила Круга.

с чего всё началось

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