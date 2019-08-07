Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила КругаГазета.Ru 08:21

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления. Как сообщает "Рен ТВ", Агеев заявил, что присутствовал при расстреле артиста.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Стало известно имя киллера, которого подозревают в убийстве Михаила Круга

Александр Осипов фигурирует в деле об убийстве Круга как человек, застреливший «Весела» - Дмитрия Веселова. Ранее Осипов в интервью признался автору этих строк, что в начале марта 2003 года застрелил Веселова, который сознался в убийстве Михаила Круга.
Tverigrad.ru03:50

Подробнее о событии

Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников

Lenta.ru12:53

СМИ выяснили подробности расследования убийства Михаила Круга

РИА Новости09:12

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Газета.Ru08:21

Подозреваемый по убийству Михаила Круга задушил двоих сокамерников

Московский Комсомолец11:55

Стало известно имя подозреваемого в убийстве шансонье Михаила Круга

Комсомольская правда06:13

Киллер банды «Волки» признался в причастности к убийству Михаила Круга

РЕН ТВ06:13

Стало известно имя киллера, которого подозревают в убийстве Михаила Круга

Tverigrad.ru03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено в 10:41
Здоровье

Британский телеведущий призвал не лечить людей с ожирением

Британский телеведущий Майкл Бюерк считает ожирение слабостью, а не болезнью, поэтому призвал врачей не лечить людей с лишним весом.
Обновлено в 08:37
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

Обновлено в 12:07
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО

Обновлено в 09:17
Политика

СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев

Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Авто

Land Rover подготовил заводской тюнинг для Defender

Компания Land Rover представила комплект заводского тюнинга для внедорожника Defender.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью

Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Борис Корчевников попал в аварию

Обновлено в 13:53
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие

В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя

Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Общество

Суд отменил решение о блокировке приложения магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу американского интернет-магазина iHerb на решение об удалении приложения iHerb из Google Play и App Store и отправил дело на новое рассмотрение, пишет РБК.
Обновлено в 11:05
Культура

У актера Валентина Гафта случился инсульт

У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке

Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика

«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

Обновлено в 06:34
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский пообещал, что ездить в Крым станет проще

Украинский лидер Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ собирается упростить процедуру получения разрешения для въезда в крымскую республику.
Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Круг
Певец
Русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное