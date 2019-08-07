Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила КругаГазета.Ru 08:21
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления. Как сообщает "Рен ТВ", Агеев заявил, что присутствовал при расстреле артиста.
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Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
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Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.
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Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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Футбол
«Динамо» предложило за танзанийского нападающего € 10 млн
Обновлено в 05:45
Происшествия
Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева объявили, что ждут вторую попытку спецназовцев штурмовать его дом в Кой-Таше и призвали местных жителей помочь им в обороне.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных
Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.
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Транспорт
«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
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Футбол
«Слован» обыграл «Дандолк» в квалификации Лиги Европы
В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле.
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Авто
Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции
Заявленный запас хода модели составляет около 800 км. Кроме того, Маск с гордостью заявлял, что его «детище» сможет буксировать около 136 тонн груза.
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Гаджеты
Samsung презентовал новый флагман
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Культура
Госпитализированный Валентин Гафт перенес инсульт
Отечественный актер Валентин Гафт перенес инсульт во время пребывания в реанимации, куда его перевели недавно.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено в 10:55
Политика
СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Курганской области
Обновлено в 19:19
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
Обновлено в 12:17
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессиональных футболистов
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 10 августа сыграют за команду колонии № 4 «Золотой лев» в матче против профессионального коллектива «Салют» из Белгорода.
Обновлено в 11:44
Общество
Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34