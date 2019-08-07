Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила КругаГазета.Ru 08:21

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления. Как сообщает "Рен ТВ", Агеев заявил, что присутствовал при расстреле артиста.
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