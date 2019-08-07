Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила КругаГазета.Ru 08:21
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления. Как сообщает "Рен ТВ", Агеев заявил, что присутствовал при расстреле артиста.
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Общество
Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных
Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.
Обновлено в 16:42
Технологии
«Гагаринский старт» на «Байконуре» закроется на модернизацию до 2023 года
"Гагаринский старт" на космодроме "Байконур", с которого осталось запустить лишь одну ракету "Союз-ФГ" старого поколения, модернизируют для пусков новых ракет "Союз-2" к 2023 году, сообщили РИА Новости в аэрокосмическом комитете министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:07
Баскетбол
Пол Джордж пропустит начало сезона
Форвард "Клипперс" Пол Джордж не поможет команде на старте нового сезона в НБА.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
Авто
Дилеры дарят подарки при покупке Lada XRAY
В надежде спасти ситуацию модель оснастили вариатором, а дилеры начали дарить дорогие подарки покупателям.
Обновлено в 05:34
Экономика
Цифровой запаса: найден новый способ защитить банки от санкций
Резервный центр требуется для того, чтобы не допустить остановки платежей в ситуациях, когда, например, основной провайдер услуги по тем или иным причинам отключит банк от своих сервисов.
Обновлено в 17:02
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 11:10
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Политика
США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном
Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
Обновлено в 14:19
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Теннис
Павлюченкова уступила Остапенко во втором круге турнира в Торонто
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто (Канада).
Обновлено в 17:36
Политика
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Обновлено в 21:02
Культура
83-летний Валентин Гафт был экстренно госпитализирован с инсультом
Утром 7 августа телеканал «РЕН ТВ» передал, что Валентин Гафт был доставлен в одну из московских больниц около недели назад.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Сторонникам экс-президента Киргизии удалось отстоять его в схватке со спецназом
Противостояние между бойцами и сторонниками экс-президента продолжалось в течение пяти часов.
Обновлено в 20:47
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
Обновлено в 18:00
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено в 12:40
Культура
Бельгиец случайно за €500 купил картину Рембрандта
Житель бельгийской провинции Льеж узнал, что купленная им 10 лет тому назад картина у незнакомца на рынке за 500 евро стоит более 30 миллионов евро.
Обновлено в 05:49
Наука
Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением
Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.
Обновлено вчера в 08:44
Наука
Общение с друзьями снижает риск развития деменции
Ученые пришли к выводу, что, если человек общается с другими людьми в возрасте 60 лет, это снижает риск развития деменции, сообщает портал ferra.ru.
Обновлено в 13:44
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Здоровье
Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна
Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.
Обновлено в 20:35
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Медведь прибежал в центр Магадана
Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 21:22
Общество
Кому повезет больше всех в августе, по мнению астрологов
Наибольшая же удача ждет Дев в делах любви. А кроме того, наконец-то будет достигнута полная гармония с собой и окружающим миром.
Обновлено 05 августа в 05:14
Общество
Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54