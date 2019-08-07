Напомним, силовики оцепили дом, попросили сестру Круга Ольгу Медведеву на время покинуть коттедж и убрать оттуда все острые предметы, а затем привезли в автозаке некоего мужчину, который оказался причастен к убийству шансонье.

с чего всё началось

Отмечается, что Агеева 6 августа привозили в дом Михаила Круга. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привезли в дом Михаила Круга в Твери подозреваемого в его убийстве, чтобы провести следственный эксперимент. Музыкант был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в поселке Мамулино.

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