Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредомRambler News Service 15:36

с чего всё началось

Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.

Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом

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