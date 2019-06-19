Армия и оружие
Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредомRambler News Service 15:36
Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
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с чего всё началось
Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), которого Международная следственная группа назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing 777 под Донецком в июле 2014 года, рассказал «Русской службе Би-би-си» свою версию произошедшего.Znak.com11:57
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