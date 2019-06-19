Армия и оружие
Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения НидерландовРБК вчера в 13:28
Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.
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с чего всё началось
Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), которого Международная следственная группа назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing 777 под Донецком в июле 2014 года, рассказал «Русской службе Би-би-си» свою версию произошедшего.Znak.comвчера в 11:57
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