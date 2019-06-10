Происшествия

Подозреваемые в убийстве борца выпили 40 бутылок пива на шестерыхГазета.Ru 13:42

Мигранты, забившие до смерти 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, почти не помнят события вечера 7 июня в Южном Бутове, поскольку были сильно пьяны, на шестерых они выпили 40 бутылок пива, сообщают "Вести.Ru".
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Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве борца в Москве

РИА Новости12:01

СК будет ходатайствовать об аресте шести человек по делу об убийстве мужчины в парке в Южном Бутово

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СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве мужчины в Южном Бутове

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«Возможно, Сергей бы выжил»: свидетельница убийства борца Чуева рассказала о драке

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СК ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

ТАСС05:08

40 бутылок на шестерых: забившие Сергея Чуева не смогли вспомнить, кто нанес смертельный удар

Вести.Ru09:41

РЕН ТВ публикует список задержанных по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

РЕН ТВ02:51
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

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Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

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Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
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Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Политика

Посол США в Москве может покинуть свой пост

Американское издание Atlantic сообщило со ссылкой на свои источник, что посол США в России Джон Хантсман может покинуть свой пост.
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Шоу-бизнес

«Хочу четвертый»: Татьяна Терешина задумалась об увеличении груди

Некоторые фолловеры Татьяны действительно выразили недоумение, ведь, по их мнению, большая грудь — не слишком удобна.
Обновлено в 13:18
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Авто

В России выросли цены на хэтчбек KIA Rio X-Line

Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил подорожание всех комплектаций кросс-хэтчбека Rio X-Line, прибавка к стоимости составила 10 тыс. рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Политика

Новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил Грызлов

Ситуация в районе Станицы Луганской характеризует неготовность руководства Украины отказаться от политики "партии войны", новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил полпред РФ Борис Грызлов.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна

В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Обновлено в 11:12
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Общество

Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 13:01
Космос

Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Спорт

Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:49
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Политика

ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина

Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:29
Авто

АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA

Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Авто

Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Накануне издание Autocar опубликовало первые снимки рестайлинговой модели без какого-либо камуфляжа.
Обновлено в 06:37
Игры

Пользователи «Одноклассников» стали чаще играть со смартфонов

По информации руководства социальной сети "Одноклассники", обнародованной 10 июня, с начала текущего года около 200 миллионов рублей компания выплатила за разработанные мобильные игры, представленные в "ОК".
Обновлено в 13:20
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 07:29
Наука

Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума

Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено в 11:25
Наука

Найдено место падения километрового метеорита

Исследователи нашли на территории Великобритании гигантскую воронку, оставшуюся после падения на Землю метеорита с диаметром около 1 километра, который столкнулся с нашей планетой примерно 1,2 миллиарда лет назад.
Обновлено в 04:37
Футбол

Испания – Швеция: Классон выйдет в старте гостей

В составе сборной Швеции с первых минут встречу начнет полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.
Обновлено в 13:45
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