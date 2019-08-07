Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певцаREGNUM 03:47
Следственный эксперимент с участием предполагаемого убийцы певца Михаила Круга состоялся в Твери. Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
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с чего всё началось
На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.Tverigrad.ruвчера в 11:51
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В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга
Афанасий-бизнесвчера в 12:07
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