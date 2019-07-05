Общество
Подозреваемого в госизмене помощника полпреда поместили в «Лефортово»РИА Новости 06:06
Помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева поместили в карантинную камеру следственного изолятора "Лефортово", рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
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Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.Известия02:33
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