Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестованаRT на русском 11:54
Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм. «Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемую на два месяца», — рассказали РИА Новости в СК.
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Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Спорт
Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске
В Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 14:38
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши
Один рабочий погиб и пятеро получили травмы в результате ЧП на двух польских шахтах. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено в 19:59
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Политика
Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено в 11:40
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество
Корсаковский мэр встретился с жителями Раздольного
С жителями села Раздольного 5 июля встретился мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских юмористов
Обновлено вчера в 20:54
Культура
Стиви Уандер готовится к пересадке почки
Легендарный певец Стиви Уандер объявил на своём концерте в лондонском Гайд-парке, что готовится к операции по трансплантации, назначенной на сентябрь.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».
Обновлено в 05:28
Единоборства
Сондерс предложил Головкину провести бой в Казахстане
В ходе общения с прессой британец вызвал на бой экс-чемпиона мира в среднем весе, казахстанца Геннадия Головкина.
Обновлено в 15:44
Политика
В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля
Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.
Обновлено в 20:36
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Наука
Пациенты с диагнозом РС имеют больший риск развития рака
Представленные на 5-м Конгрессе Европейской академии неврологии (5th European Academy of Neurology) в Осло результаты 65-летнего исследования показали, что пациенты с рассеянным склерозом (РС) имеют высокий риск развития рака мочевыводящих органов, рака головного мозга и рака органов дыхания.
Обновлено вчера в 09:36
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone
В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.
Обновлено в 21:07
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Политика
Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями
Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено в 20:29
Политика
Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе
Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".
Обновлено в 19:45
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
Обновлено в 13:47
Политика
В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов
Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено в 18:15
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани
По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.
Обновлено 04 июля в 16:23