Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм. «Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемую на два месяца», — рассказали РИА Новости в СК.

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Происшествия Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Происшествия Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Происшествия Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши Один рабочий погиб и пятеро получили травмы в результате ЧП на двух польских шахтах. Об этом сообщает Associated Press.

Футбол Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.

Политика Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Общество Корсаковский мэр встретился с жителями Раздольного С жителями села Раздольного 5 июля встретился мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.

Происшествия Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.

Культура Стиви Уандер готовится к пересадке почки Легендарный певец Стиви Уандер объявил на своём концерте в лондонском Гайд-парке, что готовится к операции по трансплантации, назначенной на сентябрь.

Шоу-бизнес Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».

Единоборства Сондерс предложил Головкину провести бой в Казахстане В ходе общения с прессой британец вызвал на бой экс-чемпиона мира в среднем весе, казахстанца Геннадия Головкина.

Политика В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.

Политика Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.

Наука Пациенты с диагнозом РС имеют больший риск развития рака Представленные на 5-м Конгрессе Европейской академии неврологии (5th European Academy of Neurology) в Осло результаты 65-летнего исследования показали, что пациенты с рассеянным склерозом (РС) имеют высокий риск развития рака мочевыводящих органов, рака головного мозга и рака органов дыхания.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.

Происшествия Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.

Шоу-бизнес Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.

Политика Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.

Политика Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".

Политика В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.