Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм. «Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемую на два месяца», — рассказали РИА Новости в СК.

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

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