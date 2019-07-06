Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестованаRT на русском 11:54
Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм. «Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемую на два месяца», — рассказали РИА Новости в СК.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Обновлено 04 июля в 23:09
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
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Политика
Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок
Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.
Обновлено в 17:42
Футбол
Что говорили Сёмин и Семак после матча за Суперкубок
Для автора дубля в составе «Локомотива» Алексея Миранчука матч за Суперкубок с «Зенитом» стал фантастическим.
Обновлено в 16:03
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Австрии
Тульский "Арсенал" в товарищеском матче расписал мировую с "Зальцбургом".
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Здоровье
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Обновлено в 15:20
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами
Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
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Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Футбол
Гризманн сообщил «Атлетико», что не приедет на сборы
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн недоволен заявлениями команды, сообщает Marca.
Обновлено в 13:13
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Обновлено в 17:19
Музыка
Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии
В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
Наука
ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций
Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Космос
Солнечное затмение: китайцы показали, как оно выглядело с Луны
2 июля 2019 года Луна закрыла Солнце, ее тень понеслась по Земле.
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Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Общество
Казармы Новоселиц могут стать кадетским корпусом
Были возложены цветы к памятному знаку на месте захоронения служащих кадетского корпуса, который размещался на территории Новоселиц в период с 1834 по 1866 год.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Футбол
Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о поведении болельщиков команды во время матча за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
Обновлено в 15:28
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено вчера в 19:48
Космос
В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО
Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Футбол
«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»
Обновлено в 13:01
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Космос
Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03