Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестованаRT на русском 11:54
Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм. «Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемую на два месяца», — рассказали РИА Новости в СК.
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