Наука
Международная исследовательская группа обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды большой источник геотермального излучения, который может быть причиной таяния ледниковых щитов, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Science Alert.
РИА Новостивчера в 20:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Наука
Учёные впервые собрали магнитный аналог диода
Обновлено в 01:39
Наука
В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела
Фото первого в мире аппарата для сканирования всего тела опубликовали разработчики уникального сканера.
Обновлено в 01:08
Наука
Ученые рассказали, зачем самкам насекомых отращивать пенис
Ученые из Японии, которые работают в Университете Хоккайдо, рассказали, зачем самкам насекомых отращивать пенис.
Обновлено в 01:52
Наука
Ученые научат роботов искусству приготовления идеального вока
Поступательные и вращательные движения, сдвинутые по фазе, позволили специалистам прийти к формуле, способной обеспечить перемешивание и подбрасывание продуктов, что обеспечит идеальное состояние блюда.
Обновлено в 02:05
Наука
Инженеры подняли в воздух прототип «ионолета»
Если не считать некоторых планеров, все летательные аппараты держатся в воздухе за счет подъемной силы, которая в итоге создается движущимися элементами.
Обновлено в 01:58
Наука
В пении горбатых китов обнаружили периоды «культурной революции»
Биологи рассказали, что новые исследования помогли обнаружить в пении горбатых китов периоды так называемой «культурной революции».
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Искусственный интеллект обошел врачей в чтении рентгеновских снимков
Обновлено в 02:17
Наука
Вещество из лианы убивает раковые клетки
Конголезская лиана содержит алкалоидное соединение, которое подавляет развитие опухолевых клеток в поджелудочной железе.
Обновлено в 01:47
Наука
Пища для ума: названа диета, которая спасет мозг от старения
Употребление пищи с низким содержанием белка и богатой углеводами помогает замедлить развитие старческого слабоумия.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Создан первый прототип рецептора запахов, имитирующий нос
Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка (США) разработали биологическую систему на основе обонятельных рецепторов мыши, которые in vitro способны определять различные запахи.
Обновлено вчера в 05:52
Наука
Потерю света при обходе углов свели к минимуму
Инженеры из Университета Дьюка продемонстрировали устройство, способное направлять фотоны света вокруг острых углов практически без потерь от обратного рассеивания.
Обновлено 20 ноября в 12:59
Наука
Названы причины гибели деревьев в тропических лесах
Всего были исследованы более 180 тысяч деревьев 203 видов, которые произрастают в тропических лесах Панамы.
Обновлено вчера в 23:31
Наука
Биологи рассказали, почему шипы кактуса легко прокалывают кожу
Как оказалось, прочность шипов чоллы (второе название растения) объясняется его структурой, которая позволяет иголкам не только легко проникать в плоть обидчика, но и задерживаться там.
Обновлено вчера в 23:42
Наука
Модель искусственной жизни впервые запустили на квантовом компьютере
Созданный учеными Университета Страны басков протокол искусственной жизни кодирует в квантовых битах поведение, свойственное живыми организмам - размножение, рождение, мутацию, взаимодействие между особями и смерть.
Обновлено вчера в 10:54
Наука
Датировку окаменелостей в Колыбели человечества связали с засушливыми периодами
Ученые предположили, что окаменелости древних гоминин из пещер Колыбель человечества, находящихся в ЮАР, датируются засушливыми периодами, говорится в Nature.
Обновлено вчера в 13:00