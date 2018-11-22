Наука
Международная исследовательская группа обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды большой источник геотермального излучения, который может быть причиной таяния ледниковых щитов, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Science Alert.
РИА Новости20:53
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Учёные-физики создали магнитный диод
Обновлено в 19:32
Наука
В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела
Фото первого в мире аппарата для сканирования всего тела опубликовали разработчики уникального сканера.
Обновлено в 16:48
Наука
Ученые рассказали, зачем самкам насекомых отращивать пенис
Ученые из Японии, которые работают в Университете Хоккайдо, рассказали, зачем самкам насекомых отращивать пенис.
Обновлено в 20:29
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Как создание ионолёта может изменить современную авиацию
Вдохновение для создания ионного самолёта инженер черпал из фильма и сериала «Звёздный путь».
Обновлено в 21:06
Наука
Физики научат роботов правильно подбрасывать рис в воке
Ученые считают, что разработанная модель поможет построить роботов, которые умеют не только перемешивать, но и подбрасывать продукты.
Обновлено в 11:50
Наука
В пении горбатых китов обнаружили периоды «культурной революции»
Биологи рассказали, что новые исследования помогли обнаружить в пении горбатых китов периоды так называемой «культурной революции».
Обновлено в 23:03
Наука
Ученые разрабатывают мозговой имплантат для перевода мыслей в речь
Обновлено в 22:45
Наука
Ученые обнаружили соединение, убивающее раковые
Группа ученых из Германии, Японии и Демократической Республики Конго обнаружила в ветках конголезской лианы алкалоидное соединение, подавляющее развитие опухолевых клеток в поджелудочной железе.
Обновлено в 23:07
Наука
Учеными названы эффективные продукты для защиты мозга от старения
Ученые назвали продукты, включенные в диету, предотвращающую старение головного мозга.
Обновлено в 22:28
Наука
Создан первый прототип рецептора запахов, имитирующий нос
Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка (США) разработали биологическую систему на основе обонятельных рецепторов мыши, которые in vitro способны определять различные запахи.
Обновлено в 05:52
Наука
Получен прямой снимок экзопланетной системы
Планетная система HR 8799 - первая заснятая напрямую, помимо Солнечной системы / © NRC-HIA / C. MAROIS / W. M. KECK OBSERVATORY После получения снимка астрономы могут применять спектрометры для того, чтобы разбить свет планеты, как призма превращает солнечный свет в радугу.
Обновлено в 11:59
Наука
Установлена причина гибели деревьев в тропических лесах
Как стало известно 15-news.ru, они использовали новый метод, помогающий установить точную причину вымирания деревьев во время пожара, падения или шторма.
Обновлено в 16:55
Наука
Биологи объяснили невероятную прочность шипов кактуса их структурой
Один шип чоллы способен поднять кусок свинины весом в полфунта / © L. Brian Stauffer Перед началом экспериментов ученые изучили шипы под электронным микроскопом и заметили, что колючки кактусов невероятно похожи на те, что имеют дикобразы: шипы кактусов имеют и подходящий размер, чтобы вонзаться прямо между мышечными волокнами животных.
Обновлено в 09:59
Наука
Ученые: Метеорит уничтожил древнюю ближневосточную цивилизацию
Самыми убедительными доказательствами теории являются стены древних зданий, которые практически отсутствуют на данной территории, в отличие от фундаментов, которые находят повсеместно.
Обновлено в 23:00
Наука
Датировку окаменелостей в Колыбели человечества связали с засушливыми периодами
Ученые предположили, что окаменелости древних гоминин из пещер Колыбель человечества, находящихся в ЮАР, датируются засушливыми периодами, говорится в Nature.
Обновлено в 13:00