Армия и оружие
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъектыГазета.Ru 10:16
Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО. Как отмечается, расчеты зенитных ракетных комплексов будут отрабатывать задачи по прикрытию важных гособъектов от воздушного нападения.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
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