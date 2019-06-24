Армия и оружие

Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъектыГазета.Ru 10:16

Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО. Как отмечается, расчеты зенитных ракетных комплексов будут отрабатывать задачи по прикрытию важных гособъектов от воздушного нападения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минобороны начало учения с миротворцами, С-400 и «Искандерами»

Дождь11:06

Поднятые по тревоге войска ЦВО совершают марши: видео

ТК Звезда10:36

Расчёты С-400 в ходе проверки в ЦВО выдвинулись для прикрытия гособъектов

RT на русском10:14

Комплексы «Искандер-М» выполнят удары по «командным пунктам» и «аэродромам»

РЕН ТВ10:21

Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты

Газета.Ru10:16

Минобороны объявило об учениях с С-400 и «Искандерами» по приказу Путина

РБК10:34

В ходе проверки войск ЦВО ракетчики поразят цели из «Искандеров-М»

ТАСС09:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Футбол

Широков проиграл пари с Глушаковым на 25 тысяч долларов

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о споре с экс-партнёром по сборной России Романом Широковым.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Под Волоколамском нашли еще одну незаконную свалку

Полиция и подмосковные власти обнаружили под Волоколамском незаконную свалку в карьере Тимково.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.
Обновлено в 11:58
Общество

Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Общество

МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД

МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Футбол

Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки

Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев.
Обновлено в 10:45
Наука

Фибромиалгия может быть связана с состоянием кишечника

Канадские ученые из Центра здоровья Университета Макгилла обнаружили, что у пациентов с этим недугом симптомы обострения болезненных состояния оказались напрямую связаны с количественными изменениями определенных бактерий в составе кишечнике.
Обновлено в 09:25
Наука

Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!

В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики

В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Общество

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика

Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Музыка

«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип

Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара

По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Транспорт

Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Общество

Супермодель и десятки известных россиян обратились к властям

Десятки российских благотворителей обратились к властям с требованием реформировать систему обслуживания граждан в психоневрологических интернатах (ПНИ).
Обновлено в 11:31
Политика

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Обновлено в 10:52
Происшествия

На Петроградской стороне Петербурга случился локальный блэкаут

Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

На Урале возбудили уголовное дело после смертельной драки

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Появилось видео атаки украинских военных в Донбассе

В сети появилось видео, на котором запечатлен артиллерийский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
Обновлено в 07:07
Наука

Экологичное тепло: как профессор Майсоценко создал термодинамический цикл, совершивший революцию в энергетике

М-цикл, или термодинамический цикл Майсоценко (Maisotsenko Cycle, M-Cycle — «Хайтек») — это способ использования энергетического потенциала направленного движения воздуха, возникающего в результате природного процесса испарения воды.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Авто

Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma

Обновлено в 10:53
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное