Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%Известия вчера в 17:01

Доля безналичных расчетов в России к концу года достигнет не менее 65% от всех платежей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. По данным на конец 2018 года, показатель составил 56%. Существенный вклад в его увеличение внесет внедрение системы быстрых платежей (СБП).

Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%

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