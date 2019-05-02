Экономика

Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%Известия вчера в 17:01

Доля безналичных расчетов в России к концу года достигнет не менее 65% от всех платежей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. По данным на конец 2018 года, показатель составил 56%. Существенный вклад в его увеличение внесет внедрение системы быстрых платежей (СБП).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты: доля безналичных платежей вырастет до 65% к концу 2019 года

АБН01:53

65% может составить доля безналичных расчетов в России

Бизнес-новости в Кирове01:28

Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Обновлено в 02:34
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Обновлено вчера в 23:18
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Обновлено в 02:12
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено вчера в 01:30
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Футбол

Клопп: не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть лучше

Обновлено вчера в 18:01
Музыка

«Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019»

Певица, которая почти двадцать лет назад успешно представляла Россию на этом конкурсе, должна объявить оценки жюри от России в эфире российского телевидения.
Обновлено вчера в 08:14
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено вчера в 13:01
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

Совокупная добыча составляет 590 тыс. баррелей в сутки, совместные запасы углеводородов оцениваются в 2,4 млрд баррелей, что делает Wintershall Dea крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе.
Обновлено в 03:18
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

Штаб Зеленского подтвердил: его жена купила квартиру в Крыму

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердил сообщения о том, что жена политика Елена купила трехкомнатный пентхаус в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, в 7 км от Ялты.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Политика

Отказ от военной базы США стал символом разочарования Грузии в НАТО

В апреле этого года министр обороны Грузии Леван Изория выступил с предложением предоставить США и странам НАТО грузинскую военную инфраструктуру для проведения учений.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В России задержали почти 80 участников первомайских демонстраций

Обновлено вчера в 07:55
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Владислав Иноземцев об особенностях российской бедности

Наконец, стоит напомнить, что практически ни в одной из современных развитых стран граждане, получающие доходы, не достигающие черты бедности или превышающие его менее чем в полтора раза, не платят подоходного налога, а иногда освобождены и от некоторых других платежей и сборов.
Обновлено в 03:09
Авто

Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет

На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено в 01:00
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Пожар вспыхнул на нефтедобывающей платформе в Северном море

Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 00:22
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное