Экономика
Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%Известия вчера в 17:01
Доля безналичных расчетов в России к концу года достигнет не менее 65% от всех платежей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. По данным на конец 2018 года, показатель составил 56%. Существенный вклад в его увеличение внесет внедрение системы быстрых платежей (СБП).
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Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
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Политика
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Культура
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Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
Совокупная добыча составляет 590 тыс. баррелей в сутки, совместные запасы углеводородов оцениваются в 2,4 млрд баррелей, что делает Wintershall Dea крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе.
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Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
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Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердил сообщения о том, что жена политика Елена купила трехкомнатный пентхаус в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, в 7 км от Ялты.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Политика
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В апреле этого года министр обороны Грузии Леван Изория выступил с предложением предоставить США и странам НАТО грузинскую военную инфраструктуру для проведения учений.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
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Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
Владислав Иноземцев об особенностях российской бедности
Наконец, стоит напомнить, что практически ни в одной из современных развитых стран граждане, получающие доходы, не достигающие черты бедности или превышающие его менее чем в полтора раза, не платят подоходного налога, а иногда освобождены и от некоторых других платежей и сборов.
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Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет
На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
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Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Политика
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В Сухуме загорелась русская школа
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Обновлено в 02:04
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Пожар вспыхнул на нефтедобывающей платформе в Северном море
Обновлено вчера в 10:00
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Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
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