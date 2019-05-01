Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%Известия вчера в 17:01

Скорость решает всё СБП внесет существенный вклад как в развитие платежных технологий, так и в увеличение доли безналичных платежей в целом, которая в конце года составит не менее 65%, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%

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