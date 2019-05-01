Экономика
Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%Известия вчера в 17:01
Скорость решает всё СБП внесет существенный вклад как в развитие платежных технологий, так и в увеличение доли безналичных платежей в целом, которая в конце года составит не менее 65%, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Обновлено в 00:43
Происшествия
2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе
Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Политика
Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Зеленский высказался о квартире жены в Крыму
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным
Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.
Обновлено вчера в 02:42
Политика
Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено 30 апреля в 23:06
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Нуланд предложила подготовить «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна с Еленой Степаненко
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:44
Происшествия
Торговый центр загорелся в Иркутске
В торгово-развлекательном центре "Сильвер Молл" в Иркутске произошло возгорание, передает РИА "Новости". Отмечается, что загорелась кровля.
Обновлено в 01:38
Спорт
Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира
Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено вчера в 01:31
ЖКХ
Два украинских города остались без горячей воды
Жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды.
Обновлено в 00:31
Общество
Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей
Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.
Обновлено вчера в 15:12
Баскетбол
«Портленд» сравнял счет в серии с «Денвером»
«Портленд Трэйл Блэйзерс» в гостях одержал победу над «Денвер Наггетс» во втором матче серии полуфинала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации – 97:90.
Обновлено в 00:06
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Космос
«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году
Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено вчера в 16:09
Хоккей
Кубок Стэнли. «Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»
Обновлено в 00:20
Гаджеты
Компании Apple снова не понравился чужой логотип. На сей раз под прицелом оказалась велосипедная трасса в Германии
Справедливости ради, стоит отметить, что в этот раз дело не только в условном сходстве логотипов, но и в том факте, что слово «Apfel» и выглядит похожим на слово «Apple», и переводится ровно так же.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Мадуро назвал условие вторжения США в Венесуэлу
Обновлено вчера в 22:22