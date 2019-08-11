с чего всё началось

Несколько лет назад женщина, как пишет издание, пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы, в результате чего она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась.

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

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Политика Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой На сайте украинского лидера Владимира Зеленского 7 августа зарегистрирована петиция с просьбой провести в стране денежную реформу, сделав доллар национальной валютой, пишет ТАСС.

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Политика 35 лет «ядерной шутке» Рональда Рейгана Самая известная исходила из уст 40-го президента США Рональда Рейгана 11 августа 1984 года.

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