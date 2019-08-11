Экономика

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублейРИА Новости вчера в 20:58

Несколько лет назад женщина, как пишет издание, пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы, в результате чего она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась.
Читать в источнике
Комментировать138
с чего всё началось
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести
”.
РИА Новостивчера в 20:58

Подробнее о событии

Подписавшая неизвестные документы дворник стала должна два млрд рублей

Российская газета03:55

В Подмосковье дворник задолжала 2 млрд рублей, пишут СМИ

Газета.Ru01:15

Подмосковную уборщицу подставили на долг размером 1,9 млрд рублей

Новые Известия09 августа в 08:03

СМИ сообщили о миллиардных долгах дворника из Подмосковья

РЕН ТВвчера в 21:30

Суд заставил уборщицу выплатить 2 миллиарда рублей по долгам подставной фирмы

Life.ru09 августа в 14:14

Неосторожная подпись может стоить подмосковной уборщице почти 2 млрд рублей

Ридус09 августа в 11:14

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 20:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:50, Вашингтон
Общество

«Белый счетчик» сообщил о 40 000 участников на акции протеста в Москве

Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Из психбольницы под Волгоградом сбежали двое осужденных

Обновлено в 03:26
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Бурятии

Обновлено в 05:04
Политика

В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено вчера в 13:41
Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Иркутской области назвали число пострадавших от паводков

После наводнения в Иркутской области в списке пострадавших числится примерно 45 тысяч человек, около 450 домов не подлежат восстановлению.
Обновлено в 05:15
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика

Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского 7 августа зарегистрирована петиция с просьбой провести в стране денежную реформу, сделав доллар национальной валютой, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Обновлено в 05:07
Политика

35 лет «ядерной шутке» Рональда Рейгана

Самая известная исходила из уст 40-го президента США Рональда Рейгана 11 августа 1984 года.
Обновлено в 05:03
Здоровье

Доктор Мясников по походке диагностирует болезни

Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.
Обновлено в 03:01
Авто

АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB

Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Общество

Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции

Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ

Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Происшествия

СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве

Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании

Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Авто

Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию

Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено вчера в 06:07
Энергетика

Розничные цены на автотопливо в Белоруссии снизятся на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 11 августа снизятся на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте государственного концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 04:15
Религия

Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа.
Обновлено в 04:59
Наука

Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок

Обновлено 09 августа в 04:58
Происшествия

Двое сотрудников ООН погибли в результате взрыва в Ливии

По последним данным, в результате взрыва погибли двое сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН).
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Игры

GTA 5 запустили на самых низких настройках графики

Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное