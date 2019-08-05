с чего всё началось

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины. Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

Футбол Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.

Шоу-бизнес Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.

Политика Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.

Шоу-бизнес Майли Сайрус после развода с мужем замечена за поцелуем с девушкой Американская певица Майли Сайрус, которая совсем недавно рассталась со своим мужем – актером Лиамом Хемсвортомом, проводит время в компании очаровательной блондинки.

Происшествия Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Армия и оружие Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Финансы Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.

Экономика Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2» Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.

Происшествия Режиссёра Дмитрия Васильева перевели в реанимацию Режиссёр телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, госпитализированный из изолятора временного содержания, переведён в реанимацию.

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).

Армия и оружие Турция рассматривает возможность закупки у России истребителей Су-35 Турецкие власти оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на военный источник.

Происшествия Чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии Финский борец, 18-летний уроженец Чечни Саид-Магомед Тасуханов скончался в субботу от травм, полученных в ДТП в Эстонии, сообщил в воскресенье финский борцовский клуб Helsingin Paini Miehet.

Политика На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ На Украине националисты порезали мужчине одежду, потому что на ней оказалась российская символика. Видео распространилось в YouTube.

Кино Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей.