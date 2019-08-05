Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублейРИА Новости вчера в 20:58

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины. Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.
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с чего всё началось
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести
”.
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