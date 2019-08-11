с чего всё началось

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Происшествия Полиция арестовала двух человек у дома Озила По информации английской прессы, полиция задержала двух человек, находившихся около дома полузащитника "Арсенала" Месута Озила.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.

Финансы Рубль нашел поддержку у мировых центробанков Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.

Происшествия В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.

Футбол «Вердер» арендовал у «Боруссии» Топрака Защитник дортмундской «Боруссии» Эмер Топрак перебрался до конца нынешнего сезона на правах аренды в «Вердер», сообщают официальные сайты обоих клубов.

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.

Экономика Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Единоборства Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Наука Эксперты назвали пять перспективных стартапов автоиндустрии Идея российского проект МЭТР заключается в то, чтобы сделать проще жизнь водителей, создав сервис вызова эвакуатора или техпомощи.

Здоровье Диетолог назвал идеальный завтрак для похудения Малина и клубника содержат клетчатку, которая приводит к потере веса. Диетолог рассказал, что малина и клубника помогают при похудении.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск «Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.

Политика Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.

Политика Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Общество Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.

Авто Остановка на обочине за городом и езда по лесу: как не стать нарушителем? Часто при виде машины на обочине трассы или в чаще леса, возникает ощущение, что ее нахождение там не совсем легитимно.